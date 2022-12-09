HR-специалист назвал способы быстро подзаработать перед Новым годом

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В сфере торговли можно хорошо заработать накануне Нового года, однако не только в ней работодатели готовы платить больше в декабре. Кроме того, хорошим вариантом заработка будет практически любая работа 31 декабря и в период январских праздников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал HR-специалист Гарри Мурадян.

По словам специалиста, сферы торговли и туризма — хорошая возможность подработать перед Новым годом.

— Надо смотреть бизнесы, связанные с Новым годом. В первую очередь это сфера торговли. Конкретнее — все, что связано с новогодней тематикой: елочные игрушки, фейерверки, подарки. Если говорить про услуги, то сейчас будет востребована сфера туризма как внутреннего, так и внешнего: туры в Египет, на Сейшелы, в пансионаты и т. д., — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил Мурадян, у компаний, работающих на маркетплейсах, в преддверии Нового года будет появляться много свободных позиций.

Кроме того, если у человека есть предпринимательская чуйка, он может сам попробовать торговать на маркетплейсах новогодними товарами. Истории с перепродажей — то, на чем можно заработать довольно быстро, уверен эксперт.

Если стоит задача заработать небольшие деньги, можно поработать аниматором, отметил специалист.

— Мелкой подработкой можно считать истории, когда человек подрабатывает Дедом Морозом или Снегурочкой. Но это подойдет людям, которые уже работают в ивентах и занимаются анимацией, потому что ивент-сфера сейчас сильно страдает. Количество ивентов кратно сократилось, так как некоторые компании и люди не будут праздновать Новый год. Но родители не перестают выделять деньги и внимание на своих детей, — подчеркнул HR-специалист.

Перед Новым годом востребованы самодельные игрушки и аксессуары, однако заработать этим можно совсем немного, отметил эксперт. Игрушки стоимостью до 500 рублей люди будут покупать, так как они хорошо подходят для игр наподобие тайного Санты.

Хорошая возможность заработать появляется в новогодние праздники практически в любой сфере, заметил собеседник «ВМ».

— Очень хорошо выйти работать в Новый год — за это платят двойным, а иногда даже и тройным тарифом. Это очень денежная история и она касается не только 31 декабря, но и новогодних праздников в целом. Возьмем какой-нибудь call-центр — кто будет сидеть и работать в 12 ночи в Новый год? Поэтому работодатели очень сильно пытаются замотивировать людей остаться на месте. Если вы не нашли квартиру на Новый год, вам его не с кем провести, то можете подработать, получить хорошие деньги и пойти отдохнуть на эти деньги не в самый высокий сезон, — добавил Мурадян.