Селебы уже не те: как изменились гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), в связи с тем, что спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал практически на 50 процентов, у некоторых артистов сократились гонорары. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала Лилия Федорова, генеральный директор Avantage Event Project, участник НАОМ.

По словам спикера, в этом сезоне количество клиентов, кто обычно заказывает хедлайнеров на новогодние корпоративы, существенно уменьшилось, однако спрос на некоторых артистов все сохранился.

— Спрос на артистов и популярные даты после 16 декабря остался средним, — уточнила Федорова. — А на некоторых топовых исполнителей, таких как Леонид Агутин, «Руки Вверх!», Полина Гагарина, спрос остается высоким. Основной тренд в нашей индустрии — «горизонт планирования 10 минут», что требует гибкости и адаптивности от всех лиц, включенных в подготовку, потому что в стране меняется все очень быстро.

По словам собеседницы «ВМ», даже запрашивая артиста на дату, представители индустрии столкнулись с тем, что артисты готовы идти на компромиссы, что раньше встречалось редко:

— Когда мы звоним представителям артиста сейчас, то часто слышим от концертного директора, что интересующая нас дата свободна, но на нее есть два–три запроса, которые пока не подтверждены окончательно. Если дело доходит до договора, то у всех у нас уже есть согласованные формулировки на случаи форс-мажоров.

Что касается гонораров, по словам Федоровой, у профессионального ивентора, который в связке с концертными директорами, всегда есть некие списки-эшелоны, позволяющие уже на первоначальном этапе сузить выборку предлагаемых артистов.

— И выбор часто зависит от выделенного бюджета на событие, — продолжила спикер. — Скажем так, если бюджет вашего корпоратива три миллиона рублей, то будет не релевантным предлагать вам выступление, например, Веры Брежневой.

Есть артисты без высокой медийной известности в рамках ток-шоу по примеру «Голос», но которые не вышли в финал. Однако их можно пригласить на свой корпоратив, если вы располагаете суммой от 500 до двух миллионов рублей. Также за такие средства можно пригласить любимых селебрити, но чьи имена сегодня не так часто звучат в медиапространстве.

По словам представительницы НАОМ, гонорар у самых часто запрашиваемых звезд по сравнению с прошлым годом не изменился. Речь идет о знаменитостях, которые продолжают активно появляться на публике сейчас. Это артисты такого плана, как Леонид Агутин, Елка, Валерия. Их гонорары варьируются от двух до шести миллионов рублей и не изменились за прошедший год. Конечно, в этот диапазон попадут современные поп-исполнители типа Клавы Коки и любимых рок-исполнителей.

В то же время многие заказчики отменили корпоративы, заметила спикер, и бюджеты стратегических клиентов резко сократились. По словам Федоровой, бизнесы претерпевают релокации, мобилизация так или иначе коснулась часть граждан и сотрудников крупных компаний, и тратить деньги на пышное празднование стало необоснованным.

Но для того чтобы в это непростое время поддержать своих сотрудников, рассказать про перемены и планы, многие компании ушли праздновать в офисы, добавила эксперт:

— Задачи по внутренним и внешним коммуникациям остались, но закрывать их директора приняли решение не афишируя. У нас в компании даже родилась презентация «Тихий Новый год», которая предлагает заказчикам уже готовые упакованные инструменты и форматы, адаптируясь под реальность. Мы активно предлагаем нашим клиентам организовывать в офисе День Радио, музыкальные квизы типа СамШазам.

Сейчас вновь стали популярны форматы квартирников, а звезду, к слову, можно пригласить к себе в гости не только офлайн, но и онлайн. Такой формат вот уже не первый год активно внедряют, например, Леша Кортнев и «Несчастный случай», заключила собеседница «ВМ».