Появилось видео момента смертельной аварии в центре Москвы

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Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал видеозапись аварии на Страстном бульваре, в результате которой погиб водитель снегоуборочной машины. Соответствующий ролик появился в воскресенье, 11 декабря.

— Сегодня в 06:30 на Страстном бульваре в районе дома 8а произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что в момент аварии снегоуборочная машина пересекала проезжую часть. На большой скорости в нее врезался внедорожник. От силы удара технику отнесло на несколько метров вперед.

Авария, о которой идет речь, произошла рано утром 11 декабря на Страстном бульваре. После ДТП водитель внедорожника скрылся с места аварии. Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.