Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создали почти четыре тысячи рабочих мест

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Резиденты площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали почти четыре тысячи рабочих мест за время своей работы. Об этом сообщил в воскресенье, 11 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня на площадке «Печатники», вошедшей в состав особой экономической зоны столицы в 2017 году, работает 48 предприятий со статусом резидента. За время своей деятельности они создали в городе почти четыре тысячи новых рабочих мест. Только за три квартала 2022 года такие компании наняли 553 человека, — сказал он.

Всего на площадке «Печатники» задействовано более 100 производств, которые заняты выпуском микроэлектроники, робототехники, инструментов и так далее. За время своей деятельности они создали более шести тысяч рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что резиденты площадки «Печатники» с начала текущего года выпустили продукцию более чем на 17,8 миллиарда рублей. С 2017 года они предоставили товаров и услуг на сумму более чем в 49 миллиардов рублей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что общая сумма вложений резидентов площадки за первые девять месяцев 2022 года составила около 2,5 миллиарда рублей. За пять лет показатель почти достиг отметки в 20 миллиардов рублей.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что по итогам января–октября 2022 года в Москве выпустили на 42 процента больше медицинских инструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, увеличению в городе количества социально важных производств и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка.