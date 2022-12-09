Ефимов: Объем производства медоборудования в Москве вырос более чем на 40 процентов

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По итогам января–октября 2022 года в Москве выпустили на 42 процента больше медицинских инструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в городе более 100 предприятий заняты в области производства медицинских изделий. По итогам десяти месяцев этого года в столице выпустили на 42 процента больше медицинских инструментов и оборудования, чем в январе–октябре 2021 года. При этом объем отгруженных изделий вырос на 15 процентов и составил 17,7 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, увеличению в городе количества социально важных производств и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка.

Руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в этом году правительство Москвы приняло решение о проведении электронных конкурсов для заключения контрактов на поставку медицинской мебели и расходных материалов для службы крови. Суммы вложений инвесторов составят не менее 250 и 500 миллионов рублей.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.