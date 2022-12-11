Названы самые популярные автомобили осени в России

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Этой осенью наиболее востребованными среди россиян стали автомобили корейских марок Hyundai и Kia, а также японская Toyota. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто», опубликованные в воскресенье, 11 декабря.

— Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12 процентов, 11 процентов и 11 процентов от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10 процентов у каждого бренда), — говорится в работе.

Средний чек на покупку автомобиля по итогам осени составил более 1,28 миллиона рублей. Новые машины для россиян в среднем обходились в 2,19 миллиона рублей, с пробегом — 1,2 миллиона. Также число сделок с новыми автомобилями составило лишь пять процентов от общего числа, передает РИА Новости.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что российский рынок автомобилей за последние три месяца пополнился машинами европейского производства. По его словам, несмотря на то, что глобальный рынок продолжает испытывать дефицит иномарок, в стране уже налажены частные поставки зарубежных автомобилей через Белоруссию.