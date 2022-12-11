Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ЛНР заявили, что под Артемовском появились «черные трансплантологи»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ЛНР заявили, что под Артемовском появились «черные трансплантологи»
Фото: Минобороны РФ

В районе города Артемовск (украинское название — Бахмут) появились «черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

— Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. <…> Прибыла она с представителями так называемой ЧВК «Моцарт». <...> На самом же деле эти люди засветились еще в 2014–2015 годах, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса: они засветились как «черные трансплантологи», — сказал он.

По словам полковника, их приезд связан с крупными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Благодаря этому они могут получить больше органов для трансплантации и, как следствие, увеличить заработок, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации. По его словам, сегодня украинские военнослужащие испытывают наибольшие затруднения в районах городов Бахмут, Соледар, Марьинка и Кременная.

Украина Трансплантация ЛНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте