Фото: Минобороны РФ

В районе города Артемовск (украинское название — Бахмут) появились «черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

— Три недели назад в район Атремовска прибыла небезызвестная Элизабет Дебрю. <…> Прибыла она с представителями так называемой ЧВК «Моцарт». <...> На самом же деле эти люди засветились еще в 2014–2015 годах, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса: они засветились как «черные трансплантологи», — сказал он.

По словам полковника, их приезд связан с крупными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Благодаря этому они могут получить больше органов для трансплантации и, как следствие, увеличить заработок, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации. По его словам, сегодня украинские военнослужащие испытывают наибольшие затруднения в районах городов Бахмут, Соледар, Марьинка и Кременная.