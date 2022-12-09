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Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации
Фото: president.gov.ua

Сегодня украинские военнослужащие испытывают наибольшие затруднения в районах городов Бахмут, Соледар, Марьинка и Кременная. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Очень сложной остается прифронтовая обстановка в ключевых районах Донбасса: Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная, — цитирует украинского президента Lenta.ru.

До этого сообщалось, что военное руководство Украины отводит свои войска из Соледара в Славянск. Речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

7 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стянули дополнительные силы в район Артемовска. По его словам, большую часть прибывших солдат сразу отправили в район боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери.

5 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что на всех участках линии боевого соприкосновения в ЛНР и ДНР инициатива удерживается российскими военными подразделениями, которые постепенно продвигаются вперед. Военнослужащий также отметил хорошее продвижение россиян в направлении Кременная — Сватово — Червонопоповка.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский
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