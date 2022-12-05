Командир «Ахмата» сообщил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР

Фото: Минобороны РФ

На всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках инициатива удерживается российскими военными подразделениями, которые постепенно продвигаются вперед. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

— Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения, — отметил командир.

По словам Алаудинова, в настоящее время кроме Артемовска войска России с боями продвигаются в Соледаре. Он добавил, что военные РФ штурмом выбивают противника из укреплений. Спецназовец также отметил хорошее продвижение россиян в направлении Кременная — Сватово — Червонопоповка.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска ДНР. По его словам, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

В четверг, 1 декабря, российская армия полностью освободила от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР. До этого генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.