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Командир «Ахмата» сообщил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Командир «Ахмата» сообщил о продвижении российских войск в ДНР и ЛНР
Фото: Минобороны РФ

На всех участках линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках инициатива удерживается российскими военными подразделениями, которые постепенно продвигаются вперед. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

— Сегодня полностью инициатива находится в руках Минобороны России, ЧВК «Вагнер», спецназа «Ахмат», то есть всех подразделений, которые воюют на всей линии соприкосновения, — отметил командир.

По словам Алаудинова, в настоящее время кроме Артемовска войска России с боями продвигаются в Соледаре. Он добавил, что военные РФ штурмом выбивают противника из укреплений. Спецназовец также отметил хорошее продвижение россиян в направлении Кременная — Сватово — Червонопоповка.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска ДНР. По его словам, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

В четверг, 1 декабря, российская армия полностью освободила от украинских войск населенный пункт Курдюмовка в ДНР. До этого генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

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