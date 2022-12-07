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В Народной милиции ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в районе Артемовска

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Народной милиции ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в районе Артемовска
Фото: depositphotos

ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска, заявил в среду, 7 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины, — сказал Марочко.

По его словам, большую часть прибывших украинских солдат сразу отправили в район боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери. Другая часть остается в резерве, передает РИА Новости.

4 декабря Минобороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск в районе Артемовска. Российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении более 50 солдат противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

Кроме того, недавно стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

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