Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мне почему-то не дали пояс»: Анкалаев возмутился результатами боя с Блаховичем

Александр Афонин
Спорт
«Мне почему-то не дали пояс»: Анкалаев возмутился результатами боя с Блаховичем
Фото: Youtube / UFC Russia

Российский боец ММА Магомед Анкалаев заявил, что он одержал победу над польским оппонентом Яном Блаховичем и заслужил чемпионский пояс. Такое заявление спортсмен сделал по итогам поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе в воскресенье, 11 декабря.

— Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть судей, но я выиграл бой. Где мой пояс? Неважно, было мне больно или нет, — я сделал все, чтобы добыть победу, — сказал он.

По словам Анкалаева, в прошедшем поединке он выложился на полную и точно заслужил победу. Подобное решение судей вызывает только непонимание. В связи с этим боец задумался о продолжении своей карьеры в чемпионате, передает РИА Новости.

Встреча Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича прошла в рамках 282-го номерного турнира лиги в Лас-Вегасе. Решением судей она завершилась ничьей.

В октябре сообщалось, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном бою за пояс в легком весе UFC. Россиянин завершил поединок удушающим приемом во втором раунде.

Польша UFC Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте