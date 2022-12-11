«Мне почему-то не дали пояс»: Анкалаев возмутился результатами боя с Блаховичем

Фото: Youtube / UFC Russia

Российский боец ММА Магомед Анкалаев заявил, что он одержал победу над польским оппонентом Яном Блаховичем и заслужил чемпионский пояс. Такое заявление спортсмен сделал по итогам поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе в воскресенье, 11 декабря.

— Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое? Я не могу выиграть судей, но я выиграл бой. Где мой пояс? Неважно, было мне больно или нет, — я сделал все, чтобы добыть победу, — сказал он.

По словам Анкалаева, в прошедшем поединке он выложился на полную и точно заслужил победу. Подобное решение судей вызывает только непонимание. В связи с этим боец задумался о продолжении своей карьеры в чемпионате, передает РИА Новости.

Встреча Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича прошла в рамках 282-го номерного турнира лиги в Лас-Вегасе. Решением судей она завершилась ничьей.

В октябре сообщалось, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном бою за пояс в легком весе UFC. Россиянин завершил поединок удушающим приемом во втором раунде.