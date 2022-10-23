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Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC, победив бразильца Чарльза Оливейра

Юлия Курганова
Спорт
Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC, победив бразильца Чарльза Оливейра
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейром в титульном бою за пояс в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата.

В главном поединке турнира UFC 280 в Абу-Даби в ОАЭ россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом во втором раунде. Предыдущим чемпионом дивизиона был Оливейра, который потерял пояс в мае этого года после провала взвешивания в преддверии поединка с бойцом из США Джастином Гэтжи.

Махачев, который одержал 11-ю победу подряд, прервал победную серию бразильца из такого же числа поединков.

Российскому бойцу 31 год, на его счету 23 победы и одно поражение. Он является другом и спарринг-партнером Хабиба Нурмагомедова, который владел титулом чемпиона UFC в легком весе с 2018 по 2020 год.

Оливейре 33 года, он одержал 33 победы и потерпел 9 поражений.

11 сентября шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил американца Кевина Холланда в первом раунде поединка UFC-279, что позволило продолжить беспроигрышную серию. Встреча прошла в Лас-Вегасе. Она закончилась в первом раунде удушающим приемом в исполнении Чимаева.

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