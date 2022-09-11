Чимаев одержал победу над Холландом на UFC 279 и остался непобежденным

Фото: YouTube / UFC Russia

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил американца Кевина Холланда в первом раунде поединка UFC-279, что позволило продолжить беспроигрышную серию. Трансляция боя завершилась в воскресенье, 11 сентября.

Встреча состоялась в Лас-Вегасе. Она закончилась в первом раунде удушающим приемом в исполнении Чимаева. Поединок продлился менее двух минут.

Изначально бой Чимаева должен был пройти с американцем Нейтом Диасом. Однако швед не уложился в лимит полусреднего дивизиона. Позже глава турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил об изменениях. Так, Диас столкнулся с Тони Фергюсоном, а Чимаев с Холландом.

Победа позволила шведскому бойцу продолжить беспроигрышную серию. На данный момент на его счету находится 12 побед в 12 поединках. Рекорд его оппонента составляет 23 победы и восемь поражений.

В начале июля американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «жиртрестом» и вызвал его на поединок. Встреча планировалась пять раз, однако так и не состоялась.