«Эй, жиртрест»: боец UFC Фергюсон вызвал Нурмагомедова на бой

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон назвал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «жиртрестом» и вызвал его на поединок.

— Эй, жиртрест Хабиб! Ты уже доел тирамису?! Ты только чешешь языком. Прекращай трепаться и подписывай контракт, чтобы я смог снова переиграть тебя, — сказал спортсмен.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым планировался пять раз, однако они так и не встретились. Два раза бой отменялся по вине русского борца, два раза — по вине американца. Последняя встреча отменилась из-за пандемии COVID-19, передает «Газета.ру».

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC в марте 2022 года. В нем отмечены особо выдающиеся бойцы.

В него включены спортсмены, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации. Нурмагомедов станет первым россиянином в Зале славы UFC.

Нурмагомедову 33 года, он закончил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах он одержал 29 побед, у него не было ни одного поражения.