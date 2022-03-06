Хабиб Нурмагомедов стал первым россиянином, включенным в Зал славы UFC

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Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы организации. Об этом сообщает в воскресенье, 6 марта, пресс-служба UFC.

В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся бойцы. В него включены спортсмены, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации. Нурмагомедов станет первым россиянином в Зале славы UFC.

— Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году, — сказано в посте UFC в соцсети Instagram.

Нурмагомедову 33 года, он закончил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах он одержал 29 побед, у него не было ни одного поражения.

Издание Forbes опубликовало список «50 самых успешных звезд России». На первом месте рейтинга расположился бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.