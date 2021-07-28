Составлен рейтинг самых богатых российских звезд по версии Forbes

Фото: @khabib_nurmagomedov

Издание Forbes опубликовало список «50 самых успешных звезд России». На первом месте рейтинга расположился бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Издание сообщает, что за прошлый год спортсмен заработал 12 миллионов долларов. Кроме того, в средствах массовой информации его упоминали 103 389 раз. Нурмагомедов имеет также самое большое число подписчиков на YouTube среди российских публичных личностей — 29 миллионов 144 тысячи.

Второе место в списке занял рэпер Моргенштерн. Его доход составил 7,4 миллиона долларов. Год назад артист занимал лишь 21-е место в топе. Имя музыканта также оказалось одним из самых популярных по количеству запросов в поисковике «Яндекса». По числу упоминаний в социальных сетях артист занял первое место — их было почти 4,43 миллиона.

Почетное третье место досталось телеведущей и певице Ольге Бузовой. Ее годовой доход составил 3,3 миллиона долларов. Она также является лидером по количеству запросов в Google.

В топ-10 также вошли рэпер Тимати, певец Сергей Шнуров, хоккеист и игрок команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, журналистка Ксения Собчак, рэп-исполнитель Баста, футболист Артем Дзюба и певица Полина Гагарина.

Весной Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России. Шестой год подряд самым богатым наследником в России остается Юсуф Алекперов — сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова.