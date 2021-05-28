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Составлен рейтинг богатейших наследников в России по версии Forbes
Фото: facebook.com / Юсуф Алекперов

Составлен рейтинг богатейших наследников в России по версии Forbes

Илья Ашуров

Общество

Шестой год подряд самым богатым наследником в России остается Юсуф Алекперов — сын президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова. По версии Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга заняли дети Леонида Михельсона, владельца «Сибура» и «Новатэка», в их активе по 12,5 миллиарда долларов. На третьей — сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова с наследством в 9,7 миллиарда долларов.

В обновленном рейтинге появились и новые участники. Например, на шестом месте в данном списке Forbes — сын и дочь основателя соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Каждый из них в будущем может получить по 8,6 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes опубликовал список самых перспективных деятелей искусства не старше 30 лет. В первую десятку вошли не только хорошо известные всем звезды, но и не так давно дебютировавшие таланты.

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