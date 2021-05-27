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Дети Павла Дурова впервые оказались в списке самых богатых наследников Forbes
Фото: www.instagram.com/durov / Официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

Дети Павла Дурова впервые оказались в списке самых богатых наследников Forbes

Михаил Алимов

Звезды

Состояние основателя «ВКонтакте» и Telegram на 15 апреля 2021 года оценивается в 17,2 миллиарда долларов. У него двое детей, и каждый из них в будущем может получить по 8,6 миллиарда.

Информацию о детях Дуров старается не афишировать. О них известно немного — это девочка и мальчик, 2009 и 2010 годов рождения. Родила их ему бывшая жена Дарья Бондаренко, с которой бизнесмен познакомился в институте.

Благодаря большому состоянию отца они сразу оказались на 6-м месте рейтинга богатейших наследников от Forbes. Первую строчку по-прежнему занимает Юсуф Алекперов, сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes назвал самых перспективных деятелей искусства до 30 лет.

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