Певицу Инстасамку обокрали в Казахстане

Фото: Официальный Telegram-канал Инстасамки

Сбежавшая из России рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что ее обворовали в Казахстане. По ее словам, у нее украли новые кроссовки.

— Думаю, это сделали работники отеля. Не буду называть название отеля, город Караганда, ваши горничные просто украли мои кроссовки, мне их подарил Олег, дело не в их цене, это был подарок.. Свяжитесь с моим менеджером и отдайте, — заявила она.

Также Инстасамка опубликовала в своем Telegram-канале фото украденной обуви и попросила связаться с ее менеджером в случае нахождения обуви.

В начале ноября телеведущий Андрей Норкин осудил сбежавших из России знаменитостей. По мнению журналиста, этих артистов нужно заменить на более молодых и талантливых. Современных артистов в настоящее время необходимо поддерживать другими способами, добавил Норкин.

Свое мнение по поводу уехавших из России артистов высказал и актер Сергей Никоненко в рамках открытия кинофестиваля «Волгоградский факел». По его словам, все они являются «гнилушками». Артист также упомянул роль генерала Александра Родимцева, которую сыграл в фильме «Сталинград». Его дядя воевал под руководством этого военачальника — эти люди, по мнению Никоненко, и являются настоящими патриотами.