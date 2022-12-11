Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Певицу Инстасамку обокрали в Казахстане

Араз Салехов
Общество
Певицу Инстасамку обокрали в Казахстане
Фото: Официальный Telegram-канал Инстасамки

Сбежавшая из России рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что ее обворовали в Казахстане. По ее словам, у нее украли новые кроссовки.

— Думаю, это сделали работники отеля. Не буду называть название отеля, город Караганда, ваши горничные просто украли мои кроссовки, мне их подарил Олег, дело не в их цене, это был подарок.. Свяжитесь с моим менеджером и отдайте, — заявила она.

Также Инстасамка опубликовала в своем Telegram-канале фото украденной обуви и попросила связаться с ее менеджером в случае нахождения обуви.

В начале ноября телеведущий Андрей Норкин осудил сбежавших из России знаменитостей. По мнению журналиста, этих артистов нужно заменить на более молодых и талантливых. Современных артистов в настоящее время необходимо поддерживать другими способами, добавил Норкин.

Свое мнение по поводу уехавших из России артистов высказал и актер Сергей Никоненко в рамках открытия кинофестиваля «Волгоградский факел». По его словам, все они являются «гнилушками». Артист также упомянул роль генерала Александра Родимцева, которую сыграл в фильме «Сталинград». Его дядя воевал под руководством этого военачальника — эти люди, по мнению Никоненко, и являются настоящими патриотами.

Казахстан Рэп Россия Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте