Прокуратура организовала проверку после задержки рейсов в аэропортах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшими из-за непогоды отменами и задержками рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 11 декабря.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий, — говорится в сообщении.

Проверку будут проводить специалисты Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В процессе работ они проконтролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им услуг. Если будут выявлены нарушения, то ведомство предпримет необходимые меры, передает Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура».

До этого сообщалось, что в московских аэропортах по меньшей мере 59 рейсов оказались задержаны или отменены. Наибольшее число изменений в полетах самолетов было зафиксировано в аэропорту Домодедово: в воздушной гавани было задержано 36 рейсов.