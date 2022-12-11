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Почти 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Александр Афонин
Город
Почти 60 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По меньшей мере 59 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, больше всего изменений в полетах самолетов было зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там в воздушной гавани было задержано 36 рейсов.

Во Внуково в свою очередь задержали семь самолетов, еще четыре отменили. В аэропорте Шереметьево — 10 рейсов задержано и два отменено, отмечается в сервисе.

До этого сообщалось, что Росавиация приняла решение продлить режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 15 декабря. Ограничения распространяются на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

6 декабря генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство. По его словам, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты.

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