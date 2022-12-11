Выставка зимних пейзажей от Russpass стартовала в Измайловском парке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Фотовыставка туристического сервиса Russpass, посвященная зимним путешествиям и красоте природы России, начала работу у Круглого пруда в Измайловском парке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 декабря.

Всего в экспозиции представлено 15 снимков. Гости парка могут увидеть кадры, сделанные в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае, в Камчатском крае и других регионах. Например, на одном из фото показаны заснеженные вершины Домбая, а на другом — сосны, растущие на берегу Телецкого озера в Республике Алтай.

Узнать больше о местах или спланировать поездку к ним можно при помощи QR-кода, расположенного рядом с фотографиями. При сканировании он перенаправит на сервис Russpass, где собраны предложения и полезные материалы. Выставка будет открыта до конца января, передает официальный сайт мэра Москвы.

Этой зимой в парках Москвы проходят фотовыставки, посвященные волонтерству, природе и истории России, а также социально важным проблемам. Горожане могут посетить выставки в честь 350-летия со дня рождения Петра I, к 81-й годовщине военного Парада на Красной площади, выставки «Страна металла» и многие другие.