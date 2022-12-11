Школьник в Зеленограде случайно помог обокрасть свою маму на 100 тысяч рублей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мошенник написал школьнику из Зеленограда от имени его друга с просьбой помочь, в результате мальчик перевел злоумышленнику 100 тысяч рублей с маминой карты. Об этом стало известно в воскресенье, 11 декабря.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Четырнадцатилетнему школьнику в социальной сети написал друг и попросил помочь с восстановлением сим-карты. От школьника требовалось прислать свой и мамин номер телефона, а потом отправить код подтверждения. Также 14-летний парень отправил мошеннику и номер банковской карты матери.

В результате инцидента с банковского счета женщины было списано 100 тысяч рублей. При уточнении деталей выяснилось, что друг школьника не знал о просьбе, а его страницу в социальной сети взломали, передает Telegram-канале Baza.

До этого сообщалось, что мошенники похитили у столичной пенсионерки 750 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили по телефону 87-летней женщине, что ее родственник стал виновником ДТП, и попросили крупную взятку.