Снегоуборочная машина сбила пешехода на северо-востоке Москвы

В столичном районе Лианозово водитель снегоуборочной машины сбил пешехода. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:45 у дома № 14 на улице Абрамцевской. Как уточняется, пострадавшую женщину в результате инцидента доставили в больницу.
На данном этапе сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».
До этого в снегоуборочную машину на Страстном бульваре в Москве врезался 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Около 06:30 11 декабря внедорожник столкнулся с машиной, после чего попытался скрыться с места ДТП. Как выяснилось позже, водителем авто был 29-летний мужчина.