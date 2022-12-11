Снегоуборочная машина сбила пешехода на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Абрамцевская улица, 14 Карта всех событий

В столичном районе Лианозово водитель снегоуборочной машины сбил пешехода. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 12:45 у дома № 14 на улице Абрамцевской. Как уточняется, пострадавшую женщину в результате инцидента доставили в больницу.

На данном этапе сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого в снегоуборочную машину на Страстном бульваре в Москве врезался 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Около 06:30 11 декабря внедорожник столкнулся с машиной, после чего попытался скрыться с места ДТП. Как выяснилось позже, водителем авто был 29-летний мужчина.