Прокуратура: Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы водитель был пьян

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Россия, Москва, Страстной бульвар Карта всех событий

В снегоуборочную машину на Страстном бульваре в Москве врезался 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, около 06:30 внедорожник столкнулся с машиной, после чего попытался скрыться с места ДТП. Как выяснилось позже, водителем авто был 29-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. После было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что жертвой вышеуказанного ДТП стал один человек — водитель снегоуборочной машины. Как уточняется, от полученных травм он скончался на месте.

Позже в Сети появились кадры момента смертельной аварии в центре Москвы. На видео можно заметить, что в момент аварии снегоуборочная машина пересекала проезжую часть. На большой скорости в нее врезался внедорожник. От силы удара технику отнесло на несколько метров вперед.

Согласно статистике Госавтоинспекции Москвы, в этом году на дорогах столицы в авариях с участием пьяных водителей погиб 51 человек. В общей сложности за 11 месяцев произошло 323 ДТП, в которых пострадали люди, а за рулем были водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих авариях погиб 51 человек, еще 438 получили различные ранения.