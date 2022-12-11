МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на художницу Быстрицкую

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на художницу Галину Быстрицкую. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города Москвы, — сказала правоохранитель.
По словам Волк, мужчина обмотал Быстрицкой ноги скотчем в ее коттедже и похитил денежные средства на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. После он забрал ключи от автомобиля художницы и скрылся на нем.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», передает Telegram-канал МВД Медиа. В настоящее время он заключен под стражу.
О нападении на художницу в Подмосковье стало известно 24 октября. Сама Быстрицкая рассказала, что неизвестный мужчина ворвался на ее участок, ограбил, угрожая ножом, и поранил ее, а затем угнал автомобиль.