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МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на художницу Быстрицкую

Евгений Белоусов
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МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на художницу Быстрицкую
Фото: shutterstock
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Подолино Карта всех событий

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на художницу Галину Быстрицкую. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель города Москвы, — сказала правоохранитель.

По словам Волк, мужчина обмотал Быстрицкой ноги скотчем в ее коттедже и похитил денежные средства на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. После он забрал ключи от автомобиля художницы и скрылся на нем.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», передает Telegram-канал МВД Медиа. В настоящее время он заключен под стражу.

О нападении на художницу в Подмосковье стало известно 24 октября. Сама Быстрицкая рассказала, что неизвестный мужчина ворвался на ее участок, ограбил, угрожая ножом, и поранил ее, а затем угнал автомобиль.

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