Минобороны: Армия России продолжает наступление на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российским войскам на Донецком направлении удалось успешно отразить несколько контратак ВСУ и продолжить наступление. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ, — сказал представитель ведомства.

Всего ВС РФ удалось уничтожить в ходе наступления до 40 бойцов противника, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, ВС России недалеко от Краматорска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», передает слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны России.

10 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняли выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.