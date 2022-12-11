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Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево

Евгений Белоусов
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Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево
Фото: Telegram / Baza
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Пожарная сигнализация сработала в терминале B столичного аэропорта Шереметьево. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, как помещение заливает водой после сработавшей сигнализации.

Видео: Telegram / Baza

При этом, как позднее уточнил собеседник «ВМ», угроза оказалась ложной.

9 декабря произошел крупный пожар в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки». Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

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