Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево

Пожарная сигнализация сработала в терминале B столичного аэропорта Шереметьево. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.
Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, как помещение заливает водой после сработавшей сигнализации.
При этом, как позднее уточнил собеседник «ВМ», угроза оказалась ложной.
9 декабря произошел крупный пожар в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки». Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».