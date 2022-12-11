Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево

Фото: Telegram / Baza

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Пожарная сигнализация сработала в терминале B столичного аэропорта Шереметьево. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, как помещение заливает водой после сработавшей сигнализации.

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При этом, как позднее уточнил собеседник «ВМ», угроза оказалась ложной.

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