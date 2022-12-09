50 нарушений пожарной безопасности и ни одной проверки за год: что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли пожар быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

Ошибка при сварочных работах

Пожар начался в районе шести утра в пристройке к гипермаркету OBI на 23-м километре Ленинградского шоссе. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

— В шесть утра раздался хлопок, после этого возгорание произошло в OBI. Потом пожарные начали приезжать, минут через 20–30 приехали, — рассказала очевидица пожара.

Как сообщил Telegram-канал Baza, на момент возгорания в здании находилось 20 человек, 19 из них смогли эвакуироваться.

На момент возгорания площадь пожара составляла 250 квадратных метров, а позже начала увеличиваться экспансивно, охватив все здание целиком.

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В какой-то момент в горящем здании произошла серия взрывов, полностью уничтожившая фронтальный фасад. По одной из версий причиной могли стать газовые баллоны.

Локализовать возгорание удалось на площади 7000 квадратных метров в 8:25 утра.

Гипермаркет полностью уничтожен

Более 130 человек и 40 единиц техники было задействовано при ликвидации пожара в Химках. На данный момент открытое горение ликвидировано, но борьба с очагами возгорания продолжается.

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В результате происшествия погиб один человек. По предварительным данным, им оказался охранник. Во время эвакуации на мужчину упала металлическая конструкция, он скончался от полученной травмы головы. ТАСС со ссылкой на пресс-службу OBI сообщает, что мужчина погиб из-за того, что после успешной эвакуации вернулся на место пожара за автомобилем.

Гипермаркет уничтожен полностью. А в его восстановление, кажется, не верят и в самой компании, так как отметка о его существовании пропала с сайта OBI. В свою очередь во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от пожара может составить от 20 до 30 миллиардов рублей.

Фото: скриншот с сайта obi.ru

Также из-за возгорания весь торговый центр 9 декабря будет закрыт, а маршруты общественного транспорта под номерами 51, 980, 982, 986к и 1873 будут проезжать мимо остановки ТЦ «Мега Химки».

По данным СМИ, пробы воздуха, взятые на тест Минэкологии Подмосковья, показали повышенную концентрацию фенола.

50 нарушений пожарной безопасности

Изначально версий пожара было несколько: поджог, короткое замыкание или ошибка при выполнении сварочных работ. Именно последняя версия рассматривается экстренными службами как основная на данный момент, сообщил корреспондент «ВМ» с места событий.

Сейчас несколько ведомств активно пытаются разобраться в произошедшем. Например, проверку по факту пожара проводит подмосковная прокуратура. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб прибыл заместитель прокурора области Олег Черсков и Химкинский городской прокурор Денис Андреев, а также прокурор по Московской области Сергей Забатурин.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают сотрудники ведомства, в том числе заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

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Первыми результатами их работы стало установление подрядчика, выполнявшего ремонтные работы кровли здания гипермаркета, из-за ошибки которых и произошел пожар. По данным СМИ, следователи разыскивают руководителя фирмы, а также работников, которые непосредственно занимались ремонтом на объекте.

Помимо этого, ведомства проверят соблюдение правил пожарной безопасности в гипермаркете. По данным МЧС, в 2022 году в здании не проводилось ни одной проверки. Связано это с установленным мораторием на проверку бизнеса.

Примечательно, что во время предыдущей инспекции в гипермаркете обнаружили 50 нарушений.