50 нарушений пожарной безопасности и ни одной проверки за год: что известно о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

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Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли пожар быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».
Пожар начался в районе шести утра в пристройке к гипермаркету OBI на 23-м километре Ленинградского шоссе. Этот момент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
— В шесть утра раздался хлопок, после этого возгорание произошло в OBI. Потом пожарные начали приезжать, минут через 20–30 приехали, — рассказала очевидица пожара.
Как сообщил Telegram-канал Baza, на момент возгорания в здании находилось 20 человек, 19 из них смогли эвакуироваться.
На момент возгорания площадь пожара составляла 250 квадратных метров, а позже начала увеличиваться экспансивно, охватив все здание целиком.
В какой-то момент в горящем здании произошла серия взрывов, полностью уничтожившая фронтальный фасад. По одной из версий причиной могли стать газовые баллоны.
Локализовать возгорание удалось на площади 7000 квадратных метров в 8:25 утра.
Более 130 человек и 40 единиц техники было задействовано при ликвидации пожара в Химках. На данный момент открытое горение ликвидировано, но борьба с очагами возгорания продолжается.
В результате происшествия погиб один человек. По предварительным данным, им оказался охранник. Во время эвакуации на мужчину упала металлическая конструкция, он скончался от полученной травмы головы. ТАСС со ссылкой на пресс-службу OBI сообщает, что мужчина погиб из-за того, что после успешной эвакуации вернулся на место пожара за автомобилем.
Гипермаркет уничтожен полностью. А в его восстановление, кажется, не верят и в самой компании, так как отметка о его существовании пропала с сайта OBI. В свою очередь во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от пожара может составить от 20 до 30 миллиардов рублей.
Также из-за возгорания весь торговый центр 9 декабря будет закрыт, а маршруты общественного транспорта под номерами 51, 980, 982, 986к и 1873 будут проезжать мимо остановки ТЦ «Мега Химки».
По данным СМИ, пробы воздуха, взятые на тест Минэкологии Подмосковья, показали повышенную концентрацию фенола.
Изначально версий пожара было несколько: поджог, короткое замыкание или ошибка при выполнении сварочных работ. Именно последняя версия рассматривается экстренными службами как основная на данный момент, сообщил корреспондент «ВМ» с места событий.
Сейчас несколько ведомств активно пытаются разобраться в произошедшем. Например, проверку по факту пожара проводит подмосковная прокуратура. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб прибыл заместитель прокурора области Олег Черсков и Химкинский городской прокурор Денис Андреев, а также прокурор по Московской области Сергей Забатурин.
Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают сотрудники ведомства, в том числе заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.
Первыми результатами их работы стало установление подрядчика, выполнявшего ремонтные работы кровли здания гипермаркета, из-за ошибки которых и произошел пожар. По данным СМИ, следователи разыскивают руководителя фирмы, а также работников, которые непосредственно занимались ремонтом на объекте.
Помимо этого, ведомства проверят соблюдение правил пожарной безопасности в гипермаркете. По данным МЧС, в 2022 году в здании не проводилось ни одной проверки. Связано это с установленным мораторием на проверку бизнеса.
Примечательно, что во время предыдущей инспекции в гипермаркете обнаружили 50 нарушений.