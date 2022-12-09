Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Маршруты нескольких автобусов изменили из-за пожара в ТЦ «Мега Химки»

Георгий Соланович
Происшествия
Маршруты нескольких автобусов изменили из-за пожара в ТЦ «Мега Химки»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Маршруты автобусов № 51, 980, 982, 986к и 1873 были временно изменены из-за пожара в гипермаркете OBI, входящего в состав ТЦ «Мега Химки», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 9 декабря.

— Временно изменены трассы маршрутов № 51, 980, 982, 986к и 1873. Следуют без заезда к ТЦ «Мега Химки». Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, из-за возгорания в гипермаркете был временно изменен маршрут № 959.

ТЦ «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря. Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла пять тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них был запечатлен на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. В СМИ поступила информация, что поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ.

Также стало известно, что в пожаре в «Меге» погиб охранник.

Транспорт Химки Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте