Маршруты нескольких автобусов изменили из-за пожара в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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Маршруты автобусов № 51, 980, 982, 986к и 1873 были временно изменены из-за пожара в гипермаркете OBI, входящего в состав ТЦ «Мега Химки», сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 9 декабря.

— Временно изменены трассы маршрутов № 51, 980, 982, 986к и 1873. Следуют без заезда к ТЦ «Мега Химки». Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, из-за возгорания в гипермаркете был временно изменен маршрут № 959.

ТЦ «Мега Химки» загорелся в Московской области в пятницу, 9 декабря. Позже поступила информация, что площадь пожара в торговом центре увеличилась до семи тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения составляла пять тысяч квадратных метров.

Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

На месте происшествия можно было наблюдать серию взрывов. Момент одного из них был запечатлен на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. В СМИ поступила информация, что поджог рассматривается среди версий пожара в ТЦ.

Также стало известно, что в пожаре в «Меге» погиб охранник.