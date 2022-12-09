Эксперт по безопасности МЧС объяснил причины быстрого распространения огня в OBI

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Пожар всегда распространяется быстро, если речь идет о большом здании. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев.

По его словам, так можно объяснить причину быстрого распространения огня в сгоревшем 9 декабря гипермаркете OBI.

— Любой пожар можно потушить стаканом воды, но в первые секунды. Дальше он очень быстро развивается, и становится все сложнее его локализовать и ликвидировать. В любом случае всегда в приоритете в работе сотрудников МЧС спасти людей. В данном случае в торговом центре находилось много горючих материалов. Там температура была гораздо выше, чем на улице, материалы сухие, — добавил специалист.

Он уточнил, что в магазине было много легковоспламеняемых веществ, которые вызывают высокую температуру горения. Из-за этого площадь пожара быстро увеличилась.

Макеев добавил, что зимой тушить пожары гораздо сложнее, так как у пожарных возникают сложности с доступом к системам водоснабжения.

Гипермаркет OBI в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».