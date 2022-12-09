Открытое горение в гипермаркете OBI в Подмосковье ликвидировано

Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Открытое горение в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье ликвидировано. Как передает корреспондент «ВМ» с места ЧП, ликвидацию пожара подтвердил начальник Главного управления МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

— Работали по повышенному рангу. На 10:45 минут даем ликвидацию открытого горения. Угрозы жизни и здоровью нет. Работа по установлению причин продолжается, — заявил он.

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Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб по причине, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25 утра.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что версия поджога в торговом центре в настоящее время рассматривается как менее вероятная. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах.