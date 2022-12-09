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Приметы и советы

Названа официальная причина пожара в гипермаркете OBI

Полина Долганова
Происшествия
Названа официальная причина пожара в гипермаркете OBI
Фото: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Нарушение правил при сварочных работах стало причиной пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

— Нарушение правил при сварочных работах стало причиной пожара в OBI в Химках, — цитирует сообщение ТАСС.

Видео: Вечерняя Москва / Илья Ашуров

Магазин OBI загорелся в Подмосковье утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника гипермаркета. Он погиб по причине, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Открытое горение в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье было ликвидировано около 10:30 по московскому времени.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. СК РФ, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

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