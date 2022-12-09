«Печальная история»: эколог Рыбальченко оценил последствия пожара в ТЦ «Мега Химки»

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В результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку. Об этом «ВМ» рассказал инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко, комментируя пожар в ТЦ «Мега Химки».

— Самое тяжелее с точки зрения горения — это поливинилхлорид, или всем известный ПВХ. В результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества. Они существенно отличаются двумя вещами. Во-первых, они супертоксиканты. Они даже в незначительной концентрации наносят вред окружающей среде и человеку, в том числе нашей непродуктивной системе, — пояснил эксперт.

По его словам, многие продукты горения вредны, однако все они, за исключением диоксинов и фуранов, получающихся из-за горения пластика, в скором времени будут утилизированы окружающей средой.

Так, считает Рыбальченко, специалистам экстренных служб в первую очередь нужно провести экспертизу и узнать, сколько сгорело пластика, а также постоянно брать пробы почвы и воздуха, чтобы предупредить местное население о возможной угрозе. Он отметил, что такой масштабный пожар — всегда печальная история, но он бы пока не назвал его катастрофичным.

— Если будет пурга, то жителей ближайших домов вредные вещества не сильно затронут. В Москве и Подмосковье десятки станций, которые мониторят воздух и смогут отследить превышение загрязняющих веществ, — заключил эколог.

Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Пожар был ликвидирован примерно в 10:30 утра.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.