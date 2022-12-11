Прокуратура начала проверку по факту подтопления в Шереметьеве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после срабатывания в аэропорту Шереметьево пожарной сигнализации. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проверку по данному факту проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.
Если по итогам проверки будут обнаружены нарушения, то ведомство примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В настоящее время в аэропорту идут работы по устранения происшествия.
Как сообщили в пресс-службе Шереметьева, датчик сработал на задымление в одном из служебных помещений, однако службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия.
Пассажиры, сотрудники и гости авиагавани не пострадали, говорится в Telegram-канале аэропорта. Обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивается в плановом режиме.
11 декабря пожарная сигнализация сработала в терминале B столичного аэропорта Шереметьево. Как сообщил источник «Вечерней Москвы», тревога оказалась ложной.