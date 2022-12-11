Прокуратура начала проверку по факту подтопления в Шереметьеве

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Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после срабатывания в аэропорту Шереметьево пожарной сигнализации. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проверку по данному факту проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

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Если по итогам проверки будут обнаружены нарушения, то ведомство примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В настоящее время в аэропорту идут работы по устранения происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Шереметьева, датчик сработал на задымление в одном из служебных помещений, однако службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия.

Пассажиры, сотрудники и гости авиагавани не пострадали, говорится в Telegram-канале аэропорта. Обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивается в плановом режиме.

11 декабря пожарная сигнализация сработала в терминале B столичного аэропорта Шереметьево. Как сообщил источник «Вечерней Москвы», тревога оказалась ложной.