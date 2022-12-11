AFP: Четырех человек заключили под стражу по делу о коррупции в Европарламенте

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Заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц заключены под стражу в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой судебный источник в воскресенье, 11 декабря.

— Подозревается выплата крупных денежных сумм или предложение значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента, — говорится в деле.

При этом федеральная прокуратура не предоставила имен арестованных. Ведомство лишь объявило о предварительном заключении под стражу четырех из шести человек, задержанных за последние 48 часов.

9 декабря заместителя главы Европарламента Еву Кайли задержали в Брюсселе по делу о коррупции, которое связано с нынешним чемпионатом мира по футболу.

До этого бельгийская прокуратура проинформировала о проведении правоохранительными органами крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.