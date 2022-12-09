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Замглаву Европарламента Кайли задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Юлия Курганова
В мире
Замглаву Европарламента Кайли задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Фото: shutterstock

Заместителя главы Европарламента Еву Кайли задержали в Брюсселе по делу о коррупции, которое связано с нынешним чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщило в пятницу, 9 декабря, агентство Agence France-Presse.

Ранее прокуратура Бельгии проинформировала о проведении правоохранительными органами крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС.

9 декабря Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца генерала Дмитрия Мурышова, который занимал должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы. Он будет находиться под стражей до 8 февраля 2023 года.

Мурышова задержали в столице ранее в пятницу. По предварительным данным, его подозревают в коррупции. После задержания генерала доставили в территориальный отдел СК для проведения допроса.

Коррупция Европарламент Задержания Чемпионат мира по футболу
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