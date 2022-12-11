Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом в Карабахе

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Министерство иностранных дел Азербайджана передало России ноту, где говорится, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе произошел инцидент у месторождений Гызылбулаг и Дамирли. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

— Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям, — говорится в документе.

Накануне представители министерств экономики и экологии Азербайджана, а также некоторых других гражданских структур прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности РМК.

Они собирались провести мониторинг местности в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых и потенциальным нанесением экологического ущерба, сообщает ТАСС.

В конце ноября нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Карабахе — в Шушинском районе в зоне ответственности миротворцев. Уточняется, что при обстреле со стороны Азербайджана были ранены два человека.