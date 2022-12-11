«Опасный рубеж»: назван пробег, после которого не стоит покупать подержанный автомобиль

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Существует опасный рубеж, после которого большинство автомобилей имеют серьезные проблемы с кузовом и двигателем. Однако в некоторых случаях эти же проблемы могут возникать и при меньших цифрах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Он отметил, что после 500 тысяч километров большинство автомобилей будут требовать капитального ремонта. Предпочтительнее выбирать авто с меньшим пробегом, уверен специалист.

— Примерно 500 тысяч километров — та цифра, после которой дальше нужно уже стопроцентно менять мотор (а, может быть, даже и раньше). На этом пробеге обычно кузов уже гнилой. Да и 300 тысяч тоже спорный вопрос, я бы рассматривал в крайнем случае именно такую цифру. Удобно покупать машину со 100 или 150 тысячами пробега: и цена приемлемая, и ресурс еще есть, — объяснил Субботин.

На надежность автомобиля влияет не только пробег, но и тип конструкции, уточнил собеседник «ВМ». Если на машине стоит вариатор, такое авто с большой долей вероятности потребует ремонта при 70 тысячах пробега. Не стоит брать коробки с двумя сцеплениями: уже при пробеге 100 тысяч они могут перестать функционировать, классическому «автомату» и «механике» за это расстояние ничего не будет, уверен эксперт.

По мнению специалиста, возраст автомобиля не имеет решающего значения, в отличие от кузовных проблем.

— Крайнего возраста нет, все зависит от состояния кузова. Если кузов был обработан хозяином, нет гнили в скрытых полостях, порогах, дверях, крышке багажника, лонжеронах снизу — брать можно. Но некоторые автомобили гниют и за три года, — предупредил специалист.

Кроме того, желательно не покупать перекрашенную машину — такие авто обычно битые, уточнил Субботин. Как только машина перекрашена, становится невозможно понять, где именно она была повреждена. Кроме того, если авто покрашено плохо, будет появляться ржавчина, заключил эксперт.