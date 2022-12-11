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Боррель: ЕС истощил свои военные запасы, помогая Украине

Евгений Белоусов
В мире
Боррель: ЕС истощил свои военные запасы, помогая Украине
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз исчерпал все свои военные запасы, оказывая помощь Украине. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Украина Оружие Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель
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