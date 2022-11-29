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Политолог Маркелов: Поставки хорошего наступательного оружия Киеву прекратятся

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

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В мире
Политолог Маркелов: Поставки хорошего наступательного оружия Киеву прекратятся
Фото: shutterstock

Выбирая вооружение для поставок на Украину, Евросоюз (ЕС) отдает предпочтение далеко не самым лучшим образцам. Однако вскоре Киев вообще останется без тяжелого наступательного вооружения. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов.

— Точно будет тренд, что тяжелое хорошее наступательное вооружение поставлять перестанут — только индивидуальное снаряжение. Республиканцы в США и альтернативные партии в Евросоюзе выступают за то, чтобы усилить контроль за оружием с января 2023 года, — заявил он.

Собеседник «ВМ» объяснил, что причина таких настроений в том, что поставляемое Киеву оружие постоянно «всплывает» в других странах и попадает на черный рынок.

Маркелов также отметил, что НАТО не решается передавать Украине дальнобойное вооружение, которое может стрелять дальше 80 километров.

Подробнее о возможном сокращении поставок оружия и помощи Украине — в материале «Вечерней Москвы».

Обозреватель Тодд Вуд рассказал, что президент Украины Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Запада готовы осуществлять поставки оружия Украине и дальше, однако их запасы не безграничны. Кроме того, даже в Америке начинают появляться сомнения в правильности подобного подхода.

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