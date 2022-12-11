Белый дом увидел риски нацбезопасности США в освобождении Бута

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Соединенные Штаты видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил в воскресенье, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (подразделение при Белом доме) Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон готов сделать все возможное для привлечения освобожденного гражданина РФ к ответственности в будущем. Представитель американской администрации заявил, что у Бута сейчас есть выбор.

— Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, — сказал Кирби журналистам в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Представитель Белого дома отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым». Поэтому Вашингтон согласился на освобождение Бута, пишет РИА Новости.

Россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Накануне «Вечерняя Москва» рассказала, кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас.