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Аэропорт Шереметьево из-за непогоды призвал пассажиров прибывать на рейсы заранее

Егор Провоторов
Город
Аэропорт Шереметьево из-за непогоды призвал пассажиров прибывать на рейсы заранее
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Представители столичного аэропорта Шереметьево из-за ледяного дождя и сильного снегопада порекомендовали пассажирам рейсов прибывать на них заранее.

Воздушная гавань отметила, что в столичном регионе в настоящее время происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега. Такие погодные условия, по данным синоптиков, будут сохраняться ближайшие 24 часа, заметили в аэропорту.

— В связи с возможными затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале Шереметьево в Telegram.

Представители воздушной гавани призвали по возможности пользоваться услугами общественного транспорта, экспресс-автобусов, такси и поездов «Аэроэкспресс». Последний состав отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, а первый утренний стартует в сторону аэропорта уже в 05.15 по местному времени.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах к вечеру 11 декабря. На долю «Шереметьево» пришлось 20 задержек рейсов и четыре отмены вылета.

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