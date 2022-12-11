Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По меньшей мере 58 рейсов оказались задержаны или отменены в московских аэропортах. Об этом в воскресенье, 11 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево: 20 самолетов. Кроме того, в данной авиагавани четыре рейса были отменены.

В Домодедове задержали 19 рейсов и еще один отменили. Также 14 рейсов задержаны в аэропорту Внуково, а два — отменены, гласят данные сервиса.

Дептранс сообщил, что локальные задержки трамваев возможны в Москве из-за непогоды. Уточняется, что некоторые трамвайные маршруты в городе могут быть оперативно изменены.

11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы.

В столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.