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Москвичей предупредили о возможных задержках трамваев из-за непогоды

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о возможных задержках трамваев из-за непогоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Локальные задержки трамваев возможны в Москве из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что некоторые трамвайные маршруты в городе могут быть оперативно изменены.

11 декабря в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы.

Кроме того, в столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «Вечерней Москве», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий.

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