Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице объявили штормовое предупреждение об опасной погоде в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, ссылаясь на данные Росгидромета.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с перемещением с юга на север теплого атмосферного фронта, в период с 15:00 11 декабря с сохранением до 09:00 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь), — говорится в сообщении.

Как уточняется, в городе местами будут гололед и налипание мокрого снега. Помимо этого, в столице ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий столичное ведомство рекомендует автомобилистам снижать скорость движения транспорта в неблагоприятных погодных условиях и избегать внезапных маневров на дороге. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, сообщает сайт МЧС РФ по региону.

До этого в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы. Так, в Москве предупреждение из-за снега действует в период с 19:00 11 декабря до 07:00 12 декабря. Для гололедицы сообщение распространяется до 11 часов 13 декабря.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «ВМ», что активный циклон, пришедший с балканского региона, принесет в ночь на понедельник, 12 декабря, большие запасы влаги и очень теплый воздух. По этой причине, считает эксперт, в этот день стоит ожидать осадков в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь.