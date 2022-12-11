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Рекордное с 1960 года количество снега может выпасть в Москве 12 декабря

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

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Рекордное с 1960 года количество снега может выпасть в Москве 12 декабря
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В начале следующей недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, в настоящее время в Москве еще находится достаточно теплый для этого времени атмосферный фронт, однако уже в понедельник, 12 декабря, погода изменится.

Однако в воскресенье, 11 декабря, погода не сильно поменяется по сравнению с предыдущим днем и останется облачной. Специалист считает, что в этот день возможны незначительные осадки в виде мокрого снега в дневное время.

Температура воздуха сохранит прежние показатели: ноль — минус два градуса в Москве и минус четыре — плюс один — в области. Активный циклон, пришедший с балканского региона, принесет в ночь на понедельник, 12 декабря, большие запасы влаги и очень теплый воздух, вследствие чего в этот день стоит ожидать осадков в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь.

Леус предположил, что в связи с этими обстоятельствами в столице может быть зафиксирован новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, а именно — 12,5 миллиметра. Эксперт напомнил, что в последний раз такие показатели были установлены более 60 лет назад.

Столбики термометров в начале рабочей недели в Подмосковье поднимутся до нуля — плюс пяти градусов, а в столице ожидается плюс два — четыре градуса. При этом во вторник, 13 декабря, циклон постепенно начнет разворачиваться своей более холодной стороной к Москве.

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал «ВМ», что в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

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