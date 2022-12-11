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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за снега и гололедицы

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за снега и гололедицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 11 декабря.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, в Москве предупреждение из-за снега действует в период с 19:00 11 декабря до 7:00 12 декабря. Для гололедицы сообщение распространяется до 11 часов 13 декабря. В Подмосковье предупреждение о снеге действует с 17:00 11 декабря по 9:00 12 декабря, а о гололедице — до 11:00 13 декабря, отметили в Гидрометцентре России.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в столице выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, показатель занял второе место за всю метеорологическую историю Москвы.

«Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по гололеду. По словам травматолога-ортопеда Константина Тернового, чаще всего при пеших прогулках горожане допускают три грубые ошибки.

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