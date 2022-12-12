В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате арендных и коммунальных платежей

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей, до тех пор, пока Минкульт не согласует «механизмы нормального функционирования отрасли» со всеми ее участниками. Соответствующее письмо будет направлено помощнику президента России Максиму Орешкину.

Поскольку параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, парламентарии предложили предоставить меры поддержки кинотеатрам. Документ подписан главой профильного комитета Совфеда Андреем Кутеповым.

В верхней палате парламента отметили, что представители Минкульта на совещании с сенаторами заявили, что ведомство ожидает согласия всех кинотеатров на предложения по выходу из кризиса, но это «в принципе невозможно».

— Ни в одном другом сегменте министерства и ведомства, которые в условиях санкционного давления оперативно реагируют на экономические вызовы, не спрашивают единогласного мнения всех участников отрасли, и принимают меры поддержки исходя из расчета экономических последствий, — уточняется в документе, который приводит ТАСС.

Осенью генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства.