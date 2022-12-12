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Дождь и мокрый снег пообещали жителям Москвы 12 декабря

Егор Провоторов

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Дождь и мокрый снег пообещали жителям Москвы 12 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и до одного градуса мороза ожидают жителей столичного региона в понедельник, 12 декабря. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет находиться в диапазоне от 2 до 4 градусов выше нуля. В ночное время суток столбики термометров опустятся до –1 градуса.

В Подмосковье ожидается от 0 до 5 градусов со знаком «плюс». Помимо этого, синоптики предупредили жителей региона о возможном налипании мокрого снега местами.

Днем на территории столицы будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при этом временами с порывами до 15 метров в секунду. Ночью он сменится южным, скорость которого составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 740-741 миллиметр ртутного столба, сказано на сайте Гидрометцентра РФ.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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